Більше тисячі людей пройшли ходою та вшанували 488 українських спортсменів

13 липня у Парижі відбувся марш пам'яті вбитих українських спортсменів. Марш організував Союз українців Франції за підтримки Світового Конґресу Українців.

Більше тисячі людей пройшли ходою та вшанували 488 українських спортсменів, яких вбили російські загарбники в Україні. Учасники маршу вдягли футболки з іменами вбитих спортсменів, повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

Уяасники пройшли маршем від площі Пантеону до площі Сен-Мішель у центрі Парижа. Вони об'єдналися, щоб нагадати світові про страждання України. Коментуючи марш, очільник Мінмолодьспорту Матвій Бідний зазначив: "Вбиті росією українські атлети мали усі шанси представити Україну у Парижі, проте їх вбила росія. Тепер вбиті українські атлети стали частиною Небесної команди, яка назавжди разом з нами".

Зокрема, Матвій Бідний вказав, що боксер Максим Галінічев, стрільці Іван Бідняк та Єгор Кігітов, дзюдоїст Станіслав Гуленков та важкоатлет Олександр Пелешенко мали усі шанси взяти участь в Олімпійських іграх у Парижі, якби їх не вбили росіяни.

Промови під час заходу виголосили представники французької влади та української громади. Віце-президент СУФ і Світового Конґресу Українців Володимир Когутяк наголосив на важливості міжнародної підтримки України. "Ми повторюємо заклик до миру і справедливості, що нас об'єднує", — сказав він. Франсуа Бешіо, заступник мера 19-го округу Парижа, закликав повністю відсторонити російських спортсменів від Олімпійських ігор у Парижі.

Українські спортсмени захищають свою країну та демонструють незламну волю до перемоги, тоді як російські спортсмени боягузливо підтримують війну.