"Збірні готелів": у Росії образили одразу кілька країн

Знаменитий російський футболіст висміяв футбольні команди В’єтнаму та Таїланду

Колишній півзахисник збірної Росії Олександр Мостовий розкритикував ідею проведення матчів національної команди РФ із Таїландом та В’єтнамом. Зазначимо, всі клуби та збірні Росії усунуті від міжнародних змагань після початку повномасштабного вторгнення путінських військ в Україну.

Відповідний коментар Мостового наводить sovsport.ru. Мостовий образив команди із цих країн, назвавши їх "готельними".

"Мені вже смішно, коли я почув ці назви команд. Хоча я навіть не знаю, чи можна назвати це командами. Не хочеться з ними грати. Таке відчуття, що два готелі будуть битися у відпустці.

Такі ігри взагалі не мають сенсу, просто дурість. Краще зіграти між собою, ніж ось із цими збірними. Ви мене дуже розсмішили цими збірними.

Я завжди казав, що збірній краще грати, аніж не грати. З іншого боку, виступати треба проти футбольних команд. Це збірні готелів, а не команди. Не хочеться, щоб повторилася історія, як із матчем проти Куби. Можна з ким завгодно грати, але ж себе теж треба поважати. Була річ, коли Кубу обіграли, ще три дні потім кричали, скільки ми їм забили. Це ж несерйозно", – сказав Мостовий.

Нагадаємо, збірна Росії вперше за довгий час зіграла проти європейської команди. Команда Сербії погодилася приїхати у гості до РФ. Нещодавно жіноча команда Росії зіграла проти Північної Кореї.