Григорій Козловський та ФК "Рух" підтримали прикордонників: зібрали понад 150 тисяч гривень на FPV-дрони (фото)

Григорій Козловський, львівський меценат та бізнесмен, організував у Луцьку благодійний футбольний матч між ветеранами ФК "Рух" та СК "Волинь". Метою поєдинку став збір коштів на безпілотники для прикордонної комендатури швидкого реагування "Шквал".

На стадіоні "Авангард" зібралися не лише футболісти, а й вболівальники, які з ностальгією згадали часи, коли на луцькому стадіоні кипіли футбольні пристрасті. Під час матчу та в перервах між таймами проходив благодійний аукціон, на якому розігрували футболки з автографами гравців, бутси та інші спортивні сувеніри.

Григорій Козловський, засновник ФК "Рух", наголосив на важливості таких заходів для підтримки ЗСУ. "Кожен повинен долучатися до допомоги нашим захисникам", – сказав він.

"Спільними зусиллями ми можемо створити не лише захопливі футбольні події, але й зробити справжній внесок у захист нашої країни. Футбол об'єднує нас, і сьогодні це об'єднання стало важливою частиною нашої підтримки військових. Я вдячний всім, хто долучився до цього благодійного заходу, і вірю, що кожен наш внесок має велике значення" — зазначив Григорій Козловський.

Завдяки спільним зусиллям футболістів, вболівальників та партнерів заходу вдалося зібрати понад 150 тисяч гривень. Кошти буде спрямовано на закупівлю FPV-дронів для прикордонників, які боронять східні рубежі України.

Григорій Козловський та ФК "Рух" вже не вперше організовують такі благодійні матчі. Львівський меценат та "рухівці" активно підтримують українську армію. Завдяки їхнім ініціативам, бійці на фронті отримують необхідне спорядження та техніку.

Одним із яскравих прикладів є благодійний футбольний турнір зірок "Віримо в ЗСУ". Завдяки зібраним коштам, українські захисники отримали теплі речі, які так необхідні в холодну пору року.

Також, у День захисників і захисниць України відбувся благодійний футбольний турнір на честь прикордонників. Завдяки цьому заходу вдалося зібрати понад 300 тисяч гривень на придбання дронів для ЗСУ.

На початку 2023 року Григорій Козловський та ФК "Рух" організували масштабний благодійний турнір із трьох видів спорту за участю зірок шоубізнесу, кіберспорту та інших відомих особистостей. Завдяки цьому заходу та підтримці польських партнерів, було зібрано понад 550 тисяч гривень. На ці кошти придбали безпілотники, генератори та інше необхідне обладнання для 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура".

Григорій Петрович Козловський неодноразово підкреслював важливість підтримки ЗСУ: "ФК "Рух" допомагав й буде допомагати дронами, антиланцетними комплексами та іншим необхідним спорядженням, щоб наблизити день Перемоги над російським злом".