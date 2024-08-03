Григорий Козловский и ФК "Рух" поддержали пограничников: собрали более 150 тысяч гривен на FPV-дроны (фото)
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Григорий Козловский, львовский меценат и бизнесмен, организовал в Луцке благотворительный футбольный матч между ветеранами ФК "Рух" и СК "Волынь". Целью поединка стал сбор средств на беспилотники для пограничной комендатуры быстрого реагирования "Шквал".
На стадионе "Авангард" собрались не только футболисты, но и болельщики, вспомнившие с ностальгией времена, когда на луцком стадионе кипели футбольные страсти. Во время матча и в перерывах между таймами проходил благотворительный аукцион, на котором разыгрывали футболки с автографами игроков, бутсы и другие спортивные сувениры.
Григорий Козловский, основатель ФК "Рух", отметил важность таких мер для поддержки ВСУ. "Каждый должен приобщаться к помощи нашим защитникам", – сказал он.
"Совместными усилиями мы можем создать не только захватывающие футбольные события, но и сделать настоящий вклад в защиту нашей страны. Футбол объединяет нас, и сегодня это объединение стало важной частью нашей поддержки военных. Я благодарен всем, кто присоединился к этому благотворительному мероприятию, и верю, что каждый наш вклад имеет большое значение" — отметил Григорий Козловский.
Благодаря совместным усилиям футболистов, болельщиков и партнеров мероприятия удалось собрать более 150 тысяч гривен. Средства будут направлены на закупку FPV-дронов для пограничников, защищающих восточные рубежи Украины.
Григорий Козловский и ФК "Рух" уже не в первый раз организуют такие благотворительные матчи. Львовский меценат и "руховцы" активно поддерживают украинскую армию. Благодаря их инициативам бойцы на фронте получают необходимое снаряжение и технику.
Одним из ярких примеров является благотворительный футбольный турнир звезд "Верим в ВСУ". Благодаря собранным средствам, украинские защитники получили теплые вещи, которые так необходимы в холодное время года.
Также в День защитников и защитниц Украины состоялся благотворительный футбольный турнир в честь пограничников. Благодаря этому мероприятию удалось собрать более 300 тысяч гривен на приобретение дронов для ВСУ.
В начале 2023 года Григорий Козловский и ФК "Рух" организовали масштабный благотворительный турнир по трем видам спорта с участием звезд шоу-бизнеса, киберспорта и других известных личностей. Благодаря этому мероприятию и поддержке польских партнеров было собрано более 550 тысяч гривен. На эти средства приобрели беспилотники, генераторы и другое необходимое оборудование для 47-й отдельной механизированной бригады "Магура".
Григорий Петрович Козловский неоднократно подчеркивал важность поддержки ВСУ: "ФК "Рух" помогало и будет помогать дронами, антиланцетными комплексами и другим необходимым снаряжением, чтобы приблизить день Победы над российским злом".