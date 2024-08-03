Україна взяла золото на Олімпіаді: досягнення шаблісток оцінив Зеленський і не тільки
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Жіноча збірна з фехтування принесла перше золото для України
У суботу, 3 серпня, українські шаблістки Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова вибороли першу золоту медаль на Олімпійських іграх. Це викликало бурхливу реакцію у соціальних мережах.
Як відомо, українська жіноча збірна у фіналі змогла з незначним відривом перемогти команду з Південної Кореї. І це при тому, що перед фіналом українки програвали.
Президент України Володимир Зеленський вже відреагував на це та подякував спортсменкам за результат та характер.
Глава Офісу президента Андрій Єрмак у своєму telegram-каналі коротко подякував спортсменкам за перемогу.
З перемогою спортсменок привітав і мер Києва Віталій Кличко.
Громадська діячка та журналістка Ярослава Гресь у своїй реакції була більш емоційною
Спортивний журналіст Руслан Свірін оцінив ключову роль у досягненні перемоги фехтувальниці Ольги Харлан.
Водночас головний редактор tribuna.com висловив думку, що для Харлан цей виступ може бути останнім у її кар’єрі.
Своєю чергою аналітик та журналіст Олексій Братущак нагадав, що для Харлан ця перемога не була легкою, оскільки вона вирішила повернутися до спорту незадовго до початку вторгнення, була дискваліфікована після поєдинку з росіянкою і лише дивом була допущена до Олімпійських ігор рішенням МОК.
При цьому він додав, що ця перемога також дозволить зрушити з п’єдесталу українського спорту Яну Клочкову, яка мовчить з приводу російської агресії і, можливо, перебуває в Криму.
Як повідомлялося раніше, у збірної України на рахунку три нагороди на Олімпіаді-2024 у Парижі. Першу медаль Україні принесла Харлан (бронза), а другу – стрілець Сергій Куліш (срібло).