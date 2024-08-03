Україна взяла золото на Олімпіаді: досягнення шаблісток оцінив Зеленський і не тільки

Жіноча збірна з фехтування принесла перше золото для України

У суботу, 3 серпня, українські шаблістки Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова вибороли першу золоту медаль на Олімпійських іграх. Це викликало бурхливу реакцію у соціальних мережах.

Як відомо, українська жіноча збірна у фіналі змогла з незначним відривом перемогти команду з Південної Кореї. І це при тому, що перед фіналом українки програвали.

Президент України Володимир Зеленський вже відреагував на це та подякував спортсменкам за результат та характер.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак у своєму telegram-каналі коротко подякував спортсменкам за перемогу.

З перемогою спортсменок привітав і мер Києва Віталій Кличко.

Громадська діячка та журналістка Ярослава Гресь у своїй реакції була більш емоційною

Спортивний журналіст Руслан Свірін оцінив ключову роль у досягненні перемоги фехтувальниці Ольги Харлан.

Водночас головний редактор tribuna.com висловив думку, що для Харлан цей виступ може бути останнім у її кар’єрі.

Своєю чергою аналітик та журналіст Олексій Братущак нагадав, що для Харлан ця перемога не була легкою, оскільки вона вирішила повернутися до спорту незадовго до початку вторгнення, була дискваліфікована після поєдинку з росіянкою і лише дивом була допущена до Олімпійських ігор рішенням МОК.

При цьому він додав, що ця перемога також дозволить зрушити з п’єдесталу українського спорту Яну Клочкову, яка мовчить з приводу російської агресії і, можливо, перебуває в Криму.

Як повідомлялося раніше, у збірної України на рахунку три нагороди на Олімпіаді-2024 у Парижі. Першу медаль Україні принесла Харлан (бронза), а другу – стрілець Сергій Куліш (срібло).