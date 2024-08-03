Париж-2024: усі чемпіони та медалісти Олімпійських ігор 4 серпня (оновлюється)

На Іграх пройде великий змагальний день

У неділю, 4 серпня, на Олімпійських іграх у Парижі відбудеться дев’ятий ігровий день. Українці боротимуться за медалі у деяких видах.

Почнуть ігровий день серфінгісти, а завершать легкоатлети. Про це повідомляє "Телеграф". Крім того, спортсмени змагатимуться за медалі у таких видах: гольф, кінний спорт, шосейні велогонки, теніс, настільний теніс, стрільба з лука, бадмінтон, спортивна гімнастика, фехтування, плавання та бокс.

Розклад та результати медальних змагань на Олімпіаді-2024 4 серпня (оновлюється)

04:46. Серфінг. Фінал (чоловіки)

05:27 Серфінг. Фінал (жінки)

10:00 Гольф: Особистий залік, раунд 4 (чоловіки)

11:00 Кінний спорт: Особиста виїздка, гран-прі, КЮР

13:00 Теніс: Матч за бронзу, пари (жінки). Фінал, одиночний розряд (чоловіки). Фінал, пари (жінки)

13:04 Бокс: Півфінал, до 54 кг (жінки)

13:20 Бокс: Півфінал, до 51 кг (чоловіки)

13:36 Бокс: Півфінал, до 63,5 кг (чоловіки)

13:52 Бокс: Півфінал, до 80 кг (чоловіки)

14:08 Бокс: Півфінал, до 92 кг (чоловіки)

14:30 Настільний теніс: Матч за бронзу, одиночний розряд (чоловіки)

15:00 Шосейні велогонки: Групові перегони (жінки)

15:30 Настільний теніс: Фінал, одиночний розряд (чоловіки)

15:33 Стрілянина з лука: Перестрілка за бронзу, індивідуальні змагання (чоловіки)

15:46 Стрілянина з лука: Фінал, індивідуальні змагання (чоловіки)

16:00 Бадмінтон: Фінали, парний (чоловіки)

16:00 Спортивна гімнастика: Кільця (чоловіки)

16:30 Стрілянина: Скіт (жінки)

16:40 Спортивна гімнастика: Різновисокі бруси (жінки)

17:24 Спортивна гімнастика: Опорний стрибок (чоловіки)

17:34 Бокс: Півфінал, до 54 кг (жінки)

17:50 Бокс: Півфінал, до 51 кг (чоловіки)

18:06 Бокс: Півфінал, до 63,5 кг (чоловіки)

18:22 Бокс: Півфінал, до 80 кг (чоловіки)

18:38 Бокс: Півфінал, до 92 кг (чоловіки)

19:30 Плавання: 50 м вільним стилем (жінки)

19:36 Плавання: 1500 м вільним стилем (чоловіки)

20:06 Плавання: Естафета 4х100м комплексом (чоловіки)

20:10 Фехтування: Командна рапіра (чоловіки)

20:26 Плавання: Естафета 4х100м комплексом (жінки)

20:50 Легка атлетика: Стрибки у висоту (жінки)

21:30 Легка атлетика: Метання молота (чоловіки)

22:50 Легка атлетика: 100 м (чоловіки)

Нагадаємо, за підсумками восьми ігрових днів на Олімпіаді-2024 українці зуміли виграти три медалі. Першу нагороду Україні принесла шаблістка Ольга Харлан, а другу – стрілець Сергій Куліш. Крім того, українські фехтувальники виграли "золото" у команді.