Париж-2024: усі чемпіони та медалісти Олімпійських ігор 4 серпня (оновлюється)
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На Іграх пройде великий змагальний день
У неділю, 4 серпня, на Олімпійських іграх у Парижі відбудеться дев’ятий ігровий день. Українці боротимуться за медалі у деяких видах.
Почнуть ігровий день серфінгісти, а завершать легкоатлети. Про це повідомляє "Телеграф". Крім того, спортсмени змагатимуться за медалі у таких видах: гольф, кінний спорт, шосейні велогонки, теніс, настільний теніс, стрільба з лука, бадмінтон, спортивна гімнастика, фехтування, плавання та бокс.
Розклад та результати медальних змагань на Олімпіаді-2024 4 серпня (оновлюється)
04:46. Серфінг. Фінал (чоловіки)
05:27 Серфінг. Фінал (жінки)
10:00 Гольф: Особистий залік, раунд 4 (чоловіки)
11:00 Кінний спорт: Особиста виїздка, гран-прі, КЮР
13:00 Теніс: Матч за бронзу, пари (жінки). Фінал, одиночний розряд (чоловіки). Фінал, пари (жінки)
13:04 Бокс: Півфінал, до 54 кг (жінки)
13:20 Бокс: Півфінал, до 51 кг (чоловіки)
13:36 Бокс: Півфінал, до 63,5 кг (чоловіки)
13:52 Бокс: Півфінал, до 80 кг (чоловіки)
14:08 Бокс: Півфінал, до 92 кг (чоловіки)
14:30 Настільний теніс: Матч за бронзу, одиночний розряд (чоловіки)
15:00 Шосейні велогонки: Групові перегони (жінки)
15:30 Настільний теніс: Фінал, одиночний розряд (чоловіки)
15:33 Стрілянина з лука: Перестрілка за бронзу, індивідуальні змагання (чоловіки)
15:46 Стрілянина з лука: Фінал, індивідуальні змагання (чоловіки)
16:00 Бадмінтон: Фінали, парний (чоловіки)
16:00 Спортивна гімнастика: Кільця (чоловіки)
16:30 Стрілянина: Скіт (жінки)
16:40 Спортивна гімнастика: Різновисокі бруси (жінки)
17:24 Спортивна гімнастика: Опорний стрибок (чоловіки)
17:34 Бокс: Півфінал, до 54 кг (жінки)
17:50 Бокс: Півфінал, до 51 кг (чоловіки)
18:06 Бокс: Півфінал, до 63,5 кг (чоловіки)
18:22 Бокс: Півфінал, до 80 кг (чоловіки)
18:38 Бокс: Півфінал, до 92 кг (чоловіки)
19:30 Плавання: 50 м вільним стилем (жінки)
19:36 Плавання: 1500 м вільним стилем (чоловіки)
20:06 Плавання: Естафета 4х100м комплексом (чоловіки)
20:10 Фехтування: Командна рапіра (чоловіки)
20:26 Плавання: Естафета 4х100м комплексом (жінки)
20:50 Легка атлетика: Стрибки у висоту (жінки)
21:30 Легка атлетика: Метання молота (чоловіки)
22:50 Легка атлетика: 100 м (чоловіки)
Нагадаємо, за підсумками восьми ігрових днів на Олімпіаді-2024 українці зуміли виграти три медалі. Першу нагороду Україні принесла шаблістка Ольга Харлан, а другу – стрілець Сергій Куліш. Крім того, українські фехтувальники виграли "золото" у команді.