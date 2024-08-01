Олімпіада-2024: розклад та результати українців 1 серпня (оновлюється)

Олімпійська збірна України поки що може похвалитися лише однією медаллю

У середу, 31 липня, на Олімпійських іграх у Парижі відбудеться шостий змагальний день. Українці поборються за медалі у кількох видах.

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад та результати українців на Олімпіаді в Парижі 1 серпня. Українці цього дня змагатимуться у легкій атлетиці, стрільбі, дзюдо, стрільбі з лука та плаванні.

Розклад та результати українців 1 серпня на Олімпіаді-2024 (оновлюється)

08:30. Легка атлетика. Ходьба 20 км, фінал (ч) — Ігор Главан.

10:20. Легка атлетика. Ходьба 20 км, фінал (ж) — Людмила Оляновська, Марія Сахарук, Олена Собчук.

10:30. Стрільба. Гвинтівка 50 м, 3 положення, фінал (ч) — Сергій Куліш.

11.00. Дзюдо. 8-й запуск. 1/8 фіналу, до 78 кг (ж) Єлизавета Литвиненко.

12:14. Стрільба з лука. 1/32 фіналу, індивідуальні (ж) Вероніка Марченко — Лі Цай-Чі (Китайський Тайбей).

12:18. 50 м вільним стилем, кваліфікація (ч). Владислав Бухов.

Зазначимо, 31 липня на Олімпіаді у Парижі розіграють 17 комплектів медалей. Нагадаємо, першу нагороду Україні на Іграх-2024 принесла фехтувальниця Ольга Харлан.