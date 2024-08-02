Олімпіада-2024: розклад та результати українців 3 серпня (оновлюється)

Цього дня Україна може поповнити свою скарбничку на Іграх-2024

У суботу, 3 серпня, на Олімпійських іграх у Парижі відбудеться восьмий ігровий день. Українські спортсмени боротимуться за медалі.

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад та результати українців на Олімпіаді в Парижі 3 серпня. Українці цього дня змагатимуться у легкій атлетиці, стрільбі, плаванні, велогонках, гребному слаломі, фехтуванні та спортивній гімнастиці.

Розклад та результати українців 3 серпня на Олімпіаді-2024 (оновлюється)

10:00. Стрільба. Скіт, кваліфікація, день 1(ж) Ірина Маловичко.

12:00. Шосейні велогонки. Групові перегони (ч) — Анатолій Будяк.

12:30. Плавання. 1500 м вільним стилем, кваліфікація (ч) — Михайло Романчук.

14.00. Фехтування. Командна шабля, 1/4 фіналу (ж) — Україна — Італія.

16:30. Веслувальний слалом. Екстрім-слалом (ж) Раунд 1 — Вікторія Ус.

16:30. Спортивна гімнастика. Вільні вправи, фінал (ч) — Ілля Ковтун.

18:16. Спортивна гімнастика. Кінь, фінал (ч) — Олег Верняєв.

21:20. Потрійний стрибок, фінал (ж) — Марина Бех-Романчук.

Нагадаємо, за підсумками семи ігрових днів на Олімпіаді-2024 українці зуміли виграти дві медалі. Першу нагороду Україні принесла шаблістка Ольга Харлан, а другу – стрілець Сергій Куліш.