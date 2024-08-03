Олімпіада-2024: розклад та результати українців 4 серпня (оновлюється)

За медаль побореться світова рекордсменка з України

У неділю, 4 серпня, на Олімпійських іграх у Парижі відбудеться дев’ятий ігровий день. Українці поборються за медалі у кількох видах.

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад та результати українців на Олімпіаді в Парижі 4 серпня. Українці цього дня змагатимуться у легкій атлетиці, стрільбі, велогонках, гребному слаломі, спортивній гімнастиці, боксі

Розклад та результати українців 4 серпня на Олімпіаді-2024 (оновлюється)

10:00. Стрільба. Скорострільний пістолет 25 м, раунд 1 (ч) — Павло Коростильов, Максим Городинець.

13:35. Легка атлетика. 400 м с/б, раунд 1(ж) — Анна Рижикова, Вікторія Ткачук.

15:00. Шосейні велогонки. Групові перегони (ж) — Юлія Бірюкова.

17:24. Спортивна гімнастика. Опорний стрибок, фінал (ч) — Ігор Радівілов, Назар Чепурний.

17:45. Веслувальний слалом. Екстрім-слалом, кваліфікація (ж) — Вікторія Ус.

18:22. Бокс. Півфінал, до 80 кг (ч) – Олександр Хижняк – Арлен Лопес (Куба).

20:05. Легка атлетика. 400 м, раунд 1 (ч) — Олександр Погорілко.

20:55. Легка атлетика. Стрибки у висоту, фінал (ж) — Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко.

21:30. Легка атлетика. Метання молота, фінал (ч) — Михайло Кохан.

Нагадаємо, за підсумками восьми ігрових днів на Олімпіаді-2024 українці зуміли виграти три медалі. Першу нагороду Україні принесла шаблістка Ольга Харлан, а другу – стрілець Сергій Куліш. Крім того, українські фехтувальники виграли "золото" у команді.