Українець Кохан виграв "бронзу" Олімпіади у метанні молота

Українець виграв медаль на дебютній Олімпіаді

У неділю, 4 серпня, на Олімпійських іграх у Парижі відбувся фінал у метанні молота. Україну на змаганнях представляв Михайло Кохан.

Перемогу на турнірі, який проходив у Парижі на стадіоні "Стад де Франс", завоював Ітен Кецберг із Канади, який у своїй першій спробі кинув снаряд на 84,12 м. Про це повідомляє "Телеграф".

"Срібло" дісталося Бенце Халасу з Угорщини (79,97 м), а "бронза" — українцю. Михайло виконав шість спроб, найкращою з яких виявилася друга (79,34 м).

23-річний Кохан є бронзовим призером чемпіонату Європи-2024, а також чемпіоном світу та Європи на юнацькому рівні.

Таким чином, на Олімпіаді-2024 українці зуміли виграти шість медалей. Першу нагороду Україні принесла шаблістка Ольга Харлан, а другу – стрілець Сергій Куліш. Напередодні українські фехтувальники виграли "золото" у команді. Четверту та п’яту нагороду Україні принесли легкоатлетки Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко, які у секторі для стрибків у висоту зуміли завоювати "золото" та "бронзу" відповідно.