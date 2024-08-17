Беленюк озвучил планы после завершения карьеры и дал интересный намек

Спортсмен не исключил, что еще вернется на борцовский ковер

Бронзовый призер Олимпиады-2024 борец Жан Беленюк рассказал, чем будет занимать после окончания спортивной карьеры. На Олимпиаде в Париже спортсмен снял борцовки прямо на ковре, что означает завершение выступлений.

Об этом спортсмен рассказал "Телеграфу" в интервью "Жизнь после Олимпиады: у Хижняка – вынужденная пауза, у Лузан – благотворительность, а у Беленюка – личная жизнь".

На вопрос "Вы оставили свои борцовки на татами. А что дальше? Какие планы?", Беленюк ответил: "Планы — работать дальше. Сейчас у всех украинцев главная цель – победа в этой войне над врагом. Поэтому основные усилия буду направлять именно на это. Чтобы жизнь украинцев нормализовалась, чтобы пошел экономический рост, чтобы люди хотели возвращаться из-за границы, чтобы мы жили и имели возможность планировать нашу жизнь в дальнейшем.

В условиях войны достаточно сложно формировать свои планы, ты ведь не знаешь, что будет завтра. Каждый проживающий на территории Украины сейчас не может чувствовать себя в безопасности. Поэтому главная цель – приближать победу".

А говоря о том, трудно ли сочетать спорт и политику, заметил: "В последнее время я их уже не совмещаю, потому проще стало (смеется). Скажу только, что на личную жизнь времени вообще не хватало. Но сейчас современные коммуникации позволяют отдаленно участвовать в работе комитетов. Это давало мне возможность бегать на беговой дорожке и одновременно участвовать в работе комитета по молодежи и спорту Верховной Рады. Поэтому старался максимально оптимизировать свое время, чтобы везде успевать. За месяц до Олимпиады я взял в парламенте отпуск, чтобы подготовиться к важным соревнованиям".

А после вопроса "Почему вы так рано покидаете спорт?" задумался, и даже немного заинтриговал: "Почему рано? Тридцать три года – это нормально. Хотя после ваших слов я задумался. Может, и останусь".

На Играх Париж-2024 Жан Беленюк победил поляка Аркадиуша Кулинича в схватке за бронзовую медаль в весовой категории до 87 кг. со счетом 3:1. Таким образом, он собрал полную коллекцию олимпийских наград после серебра Рио-2016 и золота Токио-2020