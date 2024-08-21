"Надалі буде пакостити нам": у Росії напружилися через слова колишнього президента Польщі

Президент Польщі шукає, чим би зайнятися у майбутньому

Чинний президент Польщі Анджей Дуда хоче у майбутньому очолити Міжнародний олімпійський комітет (МОК). Дуда є одним із головних союзників України у війні з РФ.

Про це заявив колишній президент Польщі Олександр Кваснєвський, передає wprost. За його словами, цей задум польського лідера малоймовірний. Додамо, що Дуда залишить пост президента Польщі у 2025 році. Цього ж року відбудуться вибори глави МОК.

"Анджей Дуда шукає, чим зайнятися після свого президентства. Однак я раджу пошукати щось реальніше.

МОК має свої правила відбору спочатку членів організації, а потім і президента. В основному до складу МОК входять колишні спортсмени, тренери та олімпійці.

Є невелика лазівка, якою може скористатися політик, який бажає очолити МОК, але зверніть увагу, це лише мої теоретичні міркування.

Якби політик був організатором Олімпійських ігор або зробив великий внесок у їхню організацію… Але ви знаєте, жодної Олімпіади в Польщі не було”, – заявив Кваснєвський.

Зазначимо, ця новина викликала переполох у Росії через жорстку позицію Дуди щодо РФ. Росіяни хочуть, щоб нинішній глава МОК Томас Бах залишався на своїй посаді, хоча при ньому на Олімпіаду до Парижа поїхало менше ніж 20 російських атлетів.

Нагадаємо, заступник міністра спорту РФ Одеса Байсултанов образив Томаса Баха. Напередодні глава МОК нібито помолився проти проведення "Ігор дружби" у РФ.