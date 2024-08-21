"Будет и дальше гадить нам": в России напряглись из-за слов бывшего президента Польши

Президент Польши ищет, чем бы заняться в будущем

Действующий президент Польши Анджей Дуда хочет в будущем возглавить Международный олимпийский комитет (МОК). Дуда является одним из главных союзников Украины в войне с РФ.

Об этом заявил бывший президент Польши Александр Квасьневский, передает wprost. По его словам, эта затея польского лидера маловероятна. Добавим, что Дуда покинет пост президента Польши в 2025 году. В этом же году пройдут выборы главы МОК.

"Анджей Дуда ищет, чем заняться после своего президентства. Однако я советую поискать что-то более реальное.

У МОК свои правила отбора сначала членов организации, а затем и президента. В основном в состав МОК входят бывшие спортсмены, тренеры и олимпийцы.

Есть небольшая лазейка, которой может воспользоваться политик, желающий возглавить МОК, но обратите внимание, это лишь мои теоретические соображения.

Если бы политик был организатором Олимпийских игр или внес большой вклад в их организацию… Но вы знаете, никакой Олимпиады в Польше не было", – заявил Квасьневский.

Отметим, данная новость вызвала переполох в России из-за жесткой позиции Дуды касательно РФ. Россияне хотят, чтобы нынешний глава МОК Томас Бах оставался на своем посту, хотя при нем на Олимпиаду в Париже поехало менее 20 российских атлетов.

Напомним, замминистра спорта РФ Одес Байсултанов оскорбил Томаса Баха. Накануне глава МОК якобы помолился против проведения "Игр дружбы" в РФ.