"Шахтар" дізнається суперників у оновленій Лізі чемпіонів: онлайн-трансляція жеребкування

Турнір стартує вже у вересні

У четвер, 29 серпня, у Монако відбудеться жеребкування загального етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. Україну на турнірі представить лише одна команда — донецький "Шахтар", який отримав пряму путівку на турнір завдяки перемозі в УПЛ.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію жеребкування основного етапу ЛЧ, початок о 19:00 за київським часом. До речі, починаючи з цього сезону головний єврокубок проходитиме по-новому, це стосується і жеребкування турніру.

36 команд було поділено на 4 кошики по 9 команд. Під час жеребкування, яке вперше проведе комп’ютер, кожна з команд отримає по 8 суперників (по 2 з кожного кошика) та грає з одним суперником з кожного кошика вдома, а з іншим – на виїзді. Існують лише два обмеження: команди з однієї асоціації не можуть грати одна з одною. Крім цього, будь-яка команда може зіграти максимум з двома суперниками з однієї асоціації.

У оновленій Лізі чемпіонів фактично немає групового етапу. Усі 36 клубів гратимуть в одній лізі. За підсумками 8 турів визначаться перші 8 команд, які вийдуть у плей-оф напряму, а команди, що посіли місця з 9-го по 24-те, проведуть стикові ігри за місце в 1/8, решта вилетить із єврокубків. Плей-оф проходить за стандартною системою, щоправда, шлях до фіналу визначається місцем команди, яке та зайняла на основному етапі.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" примудрився програти "Олександрії" у чемпіонаті України, ведучи у рахунку у два м’ячі. Нещодавно РФ знищила готель, куди мав оселитися донецький клуб.