"Шахтер" узнает соперников в обновленной Лиге чемпионов: онлайн-трансляция жеребьевки

Турнир стартует уже в сентябре

В четверг, 29 августа, в Монако состоится жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25. Украину на турнире представит лишь одна команда — донецкий "Шахтер", который получил прямую путевку на турнир благодаря победе в УПЛ.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию жеребьевки основного этапа ЛЧ, начало в 19:00 по киевскому времени. К слову, начиная с этого сезона главный еврокубок будет проходить по-новому, это касается и жеребьевки турнира.

36 команд были разделены на 4 корзины по 9 команд. Во время жеребьевки, которую впервые проведет компьютер, каждая из команд получит по 8 соперников (по 2 с каждой корзины) и играет с одним соперником из каждой корзины дома, а с другим — на выезде. Существуют лишь два ограничения: команды из одной ассоциации не могут играть друг с другом. Кроме этого любая команда может сыграть максимум с двумя соперниками из одной ассоциации.

В обновленной Лиге чемпионов фактически отсутствует групповой этап. Все 36 клубов будут играть в одной лиге. По итогам 8 туров определятся первые 8 команд, которые выйдут в плей-офф напрямую, а команды, занявшие места с 9-го по 24-е, проведут стыковые игры за место в 1/8, остальные вылетят из еврокубков. Плей-офф проходит по стандартной системе, правда, путь к финалу определяется местом команды, которое та заняла на основном этапе.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" умудрился проиграть "Александрии" в чемпионате Украины, ведя в счете в два мяча. Недавно РФ уничтожила гостиницу, куда должен был поселиться донецкий клуб.