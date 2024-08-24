Футболіст збірної на смерть збив жінку на електросамокаті: з’явилося рішення суду
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Гравець розкаявся через інцидент
Форвард "Ренна" та юнацької збірної Франції U-18 Матіс Ламбурд отримав умовний термін за ненавмисне вбивство жінки. Гравець, керуючи електросамокатом, врізався у неї, від отриманих травм постраждала померла у лікарні.
Про рішення суду у цій справі повідомляє L’Équipe. Футболісту загрожувало до семи років позбавлення волі.
Увечері 18 червня Матіс разом із пасажиром на швидкості близько 20 км/год врізався у спину 51-річної жінки, яка померла через 6 днів. Футболіст здійснив наїзд на тротуарі, закритому для руху. Електросамокат не був застрахований та належав батькові гравця. Форвард попросив вибачення перед сім’єю загиблої, а також визнав свою провину в необережності. У результаті суд засудив його на два роки умовно за ненавмисне вбивство.
Нагадаємо, стрімке зростання кількості самокатників в Україні викликало невідкладну необхідність терміново врегулювати їхній рух на дорогах та тротуарах, оскільки вони все частіше стають винуватцями ДТП. Наприклад, в Ірпені (Київська область) сталася аварія за участю двох підлітків, які намагалися швидко перетнути пішохідний перехід на електросамокаті.