Україна — Албанія: букмекери дали прогноз на матч Ліги націй

Наша команда розпочинає новий відбірковий цикл

У суботу, 7 вересня, збірна України розпочне свої виступи у Лізі націй УЄФА. У першому турі протистоятиме нашій команді команда Албанії. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Україна — Албанія.

На думку букмекерів, Синьо-жовті є беззаперечними фаворитами зустрічі. Про це повідомляє Favbet.

Фахівці оцінили ймовірність перемоги України в основний час у 55%, тріумф Орлів менш вірогідний – 19%.

Прогноз букмекерів на матч Ліги націй Україна – Албанія:

Favbet: (перемога України 1,80 – нічия 3,65 – перемога Албанії 5,00)

William Hill: (1,73 — 3,40 — 4,75)

Bwin: (1,78 — 3,50 — 4,75)

Матч Україна — Албанія відбудеться у Празі "Чехія" на стадіоні "Літна". В Україні можна подивитися цю гру безплатно.

Додамо, що Україна виступає у Лізі націй у групі B1 разом із Грузією, Албанією та Чехією. Для Синьо-жовтих важливо виступити добре на турнірі, щоб опинитися в першому кошику під час жеребкування відбору на чемпіонат світу-2026. Також є можливість вийти на Мундіаль через плей-оф Ліги націй. До речі, саме у такий спосіб наша команда пробилася на Євро-2024. На чемпіонаті Європи в Німеччині підопічні Сергія Реброва не зуміли вийти із групи.