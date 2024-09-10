"Росію топлять": у РФ бісяться після рішення європейського суду

Спортивний суд боляче вдарив по репутації Путіна

Заслужений тренер СРСР із фігурного катання Тетяна Тарасова відреагувала на рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) у справі російських біатлоністів Світлани Слєпцової та Євгена Устюгова. Раніше Тарасова закликала до олімпійського перемир’я, викликавши гнів із боку співвітчизників.

Відповідну заяву Тарасової наводить "СЕ". Тетяна вважає, що CAS, який базується у Швейцарії, "топить Росію".

"Пройшло вже десять років. Перевіряльники були іноземцями. Виходить, вони не дуже хороші фахівці! З чого це вони через десять років знайшли того, чого не було. З якого дива? Не розумію, як це може бути.

Після кожного змагання є допінг-контроль. Ці проби беремо не ми самі. Не можу зрозуміти, в чому річ! Нас хочуть затопити? Виходить, вони нас топлять, а ми із задоволенням топимося.

Нам що, нема чим відповісти? Нам треба діяти для захисту наших спортсменів. Бо російський спорт на допінгу не тримається!" — сказала Тарасова.

Нагадаємо, російських біатлоністів звинуватили у порушенні антидопінгових правил. Після відхилення їхньої апеляції всі результати спортсменів у сезоні-2013/14, у тому числі на Олімпіаді в Сочі, анульовані. Таким чином, Росія остаточно втратила золоту медаль у біатлонній естафеті на Олімпіаді-2014, а також перше загальнокомандне місце в медальному заліку Ігор у Сочі. Тепер на першому рядку розташовується Норвегія.

Зазначимо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) дозволив росіянам брати участь в Олімпійських іграх у Парижі у нейтральному статусі та з іншими обмеженнями. У підсумку до Франції на змагання вирушили 15 росіян.