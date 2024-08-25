"Олімпіаду ми їм пробачили! А Дурова не пробачимо": глашатай Путіна прокляв Францію

У РФ незадоволені затриманням Павла Дурова

Відомий російський коментатор, голос російського біатлону Дмитро Губернієв прокляв французів через затримання засновника telegram Павла Дурова. Йому загрожує до 20 років ув'язнення.

Відповідний пост Губернієв опублікував на своєму telegram-каналі. Дмитро також написав, що Росія впорається і без цього месенджера.

"Ні, ну, Олімпіаду ми їм пробачили!!! А Дурова не пробачимо! Щоб вам усім вічно в Сені на тріатлоні плавати…

Не біда, закінчиться телеграм, у нас є пошта, телеграф та телефон!!! Телеграми споконвічні! Нас просто так не взяти імперіалістам! Голубину пошту не всю викоренили на Русі … Але куди ж тепер писатимуть квасні????", — написав Губернієв.

Зазначимо, Губернієв, який був ведучим на мітингу прихильників президента РФ Володимира Путіна у "Лужниках" у березні 2022 року, у своїй заяві згадав про брудну Сену. Річ у тім, що організатори Олімпіади багато разів переносили змагання з тріатлону через погану якість води в річці. Проте турнір відбувся, щоправда, деякі спортсмени скаржилися на погане самопочуття після запливу.