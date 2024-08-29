Німецькі топи та "Арсенал" Зінченка: з ким зіграє "Шахтар" у Лізі чемпіонів

Гірникам дісталися серйозні суперники, але інакше й не могло бути

У четвер, 29 серпня, у Монако відбулося жеребкування Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. В основній частині оновленого турніру Україну представить донецький "Шахтар".

За підсумками жеребкування Гірники отримали 8 суперників (по 2 із кожного кошика). Про це повідомляє "Телеграф".

"Шахтар" в основному етапі ЛЧ зіграє з "Баварією", "Боруссією" Д, "Аталантою", "Арсеналом", "Янг Бойз", ПСВ, "Брестом" та "Болоньєю". Турнір стартує у середині вересня після матчів збірних. Додамо, що основна частина ЛЧ завершиться наприкінці січня 2025 року. Тоді ж відбудеться і жеребкування стикового та раунду плей-оф єврокубка.

Зазначимо, за підсумками 8 турів перші 8 команд у загальній турнірній таблиці вийдуть у плей-оф безпосередньо, а команди, що посіли місця з 9 по 24, проведуть стикові ігри за місце в 1/8 фіналу, решта вилетять з єврокубків. Плей-оф пройде за стандартною олімпійською системою.

Раніше "Телеграф" докладно розповідав про новий формат Ліги чемпіонів. Нагадаємо, нещодавно "Шахтар" сенсаційно програв "Олександрії" у матчі УПЛ. Це сталося після суддівського скандалу, пов’язаного з Гірниками.