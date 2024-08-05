Гімнаст Ковтун приніс Україні "срібло" на Олімпіаді

Українські гімнасти завершили свої виступи на Іграх

У понеділок, 5 серпня, на Олімпійських іграх у Парижі відбулися фінальні чоловічі змагання зі спортивної гімнастики у вправах на паралельних брусах. Україну в цій дисципліні представляли Ілля Ковтун та Олег Верняєв.

За підсумками фіналу Ковтун (15,500) посів друге місце, а Верняєв (13,300) – восьме. Про це повідомляє "Телеграф". Зазначимо, Верняєв злетів зі снаряда під час виконання своєї програми.

І Ковтун, і Верняєв є фахівцями у вправах на брусах. Олег — олімпійський чемпіон-2016 та чемпіон світу-2014 у цій дисципліні. Ковтун є багаторазовим чемпіоном Європи на цьому снаряді.

На Олімпійських іграх у Парижі українські гімнасти були дуже близькими до медалей в особистому багатоборстві, де Верняєв став восьмим, а Ковтун посів четверте місце. Крім того, наша команда гідно виступила у командному багатоборстві, де Синьо-жовті посіли п’яте місце.

На індивідуальних снарядах Ковтун зупинився за крок від медалі, ставши четвертим у вільних вправах. Верняєв став 5-м у вправах на коні, а Ігор Радивілов і Назар Чепурний зайняли шосте та восьме місця в опорному стрибку відповідно.

Таким чином, на Олімпіаді у Парижі українці зуміли виграти сім медалей. Першу нагороду Україні принесла шаблістка Ольга Харлан, а другу – стрілець Сергій Куліш. Після цього українські фехтувальники виграли "золото" у команді. Четверту та п’яту нагороду Україні принесли легкоатлетки Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко, які у секторі для стрибків у висоту зуміли завоювати "золото" та "бронзу" відповідно. Ще одну медаль у легкій атлетиці Синьо-жовтим приніс метальник молота Михайло Кохан.