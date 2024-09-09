Рахунок йде на мільйони доларів: скільки українські спортсмени "заробили" на Паралімпіаді-2024

Найбільше коштів отримає збірна з плавання

Під час участі у Паралімпійських Іграх-2024 українська збірна здобула 82 медалі, які супроводжуються грошовими виплатами. Наші спортсмени отримають 8,095 мільйонів доларів, що в гривнях становить понад 332 мільйони.

"Телеграф" підрахував, хто та скільки з паралімпійців отримає за змагання 2024 року. Зазначається, що розмір призових для паралімпійців відповідає цифрам в Олімпійських іграх.

Зокрема, спортсмени отримують:

за "золото" — 125 тисяч доларів;

за "срібло" — 80 тисяч;

за "бронзу" — 55 тисяч.

Скільки "заробили" українські паралімпійці?

Плавець Андрій Трусов став лідером за сумою призових за підсумками Паралімпіади-2024 серед українців. Адже чоловік виборов два "золота" та три "срібла", що в грошовому еквіваленті — 550 тисяч доларів.

Також до десятки "найприбутковіших" увійшли:

Андрій Трусов (плавання) — 490 тисяч доларів

Анна Стеценко (плавання) — 340 тисяч

Денис Остапченко (плавання) — 340 тисяч

Ярослав Денисенко (плавання) — 305 тисяч

Данило Чуфаров (плавання) — 270 тисяч

Ігор Цвєтов (легка атлетика) — 250 тисяч

Олександр Комаров (плавання) — 235 тисяч

Ірина Пойда (плавання) — 215 тисяч

Олена Федота-Ісаєва (фехтування) — 190 тисяч

Олексій Вірченко (плавання) — 180 тисяч

Марина Піддубна (плавання) — 180 тисяч

Зауважимо, що, за підрахунками, найбільшу суму призових отримають представники збірної України у плаванні — 3, 785 млн доларів. Водночас у легкій атлетиці ця сума склала 1,755 млн доларів.

Скільки паралімпійці отримали призових загалом:

Плавання — 3,785 млн доларів

Легка атлетика — 1,755 млн доларів

Голбол — 480 тисяч

Фехтування — 430 тисяч

Настільний теніс — 370 тисяч

Веслування на байдарках і каное — 260 тисяч

Велоспорт — 260 тисяч

Паверліфтинг — 135 тисяч

Академічне веслування — 80 тисяч

Боча — 55 тисяч.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Україна виграла 22-е "золото" в останній день Паралімпіади.