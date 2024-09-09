Рахунок йде на мільйони доларів: скільки українські спортсмени "заробили" на Паралімпіаді-2024
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Найбільше коштів отримає збірна з плавання
Під час участі у Паралімпійських Іграх-2024 українська збірна здобула 82 медалі, які супроводжуються грошовими виплатами. Наші спортсмени отримають 8,095 мільйонів доларів, що в гривнях становить понад 332 мільйони.
"Телеграф" підрахував, хто та скільки з паралімпійців отримає за змагання 2024 року. Зазначається, що розмір призових для паралімпійців відповідає цифрам в Олімпійських іграх.
Зокрема, спортсмени отримують:
- за "золото" — 125 тисяч доларів;
- за "срібло" — 80 тисяч;
- за "бронзу" — 55 тисяч.
Скільки "заробили" українські паралімпійці?
Плавець Андрій Трусов став лідером за сумою призових за підсумками Паралімпіади-2024 серед українців. Адже чоловік виборов два "золота" та три "срібла", що в грошовому еквіваленті — 550 тисяч доларів.
Також до десятки "найприбутковіших" увійшли:
- Андрій Трусов (плавання) — 490 тисяч доларів
- Анна Стеценко (плавання) — 340 тисяч
- Денис Остапченко (плавання) — 340 тисяч
- Ярослав Денисенко (плавання) — 305 тисяч
- Данило Чуфаров (плавання) — 270 тисяч
- Ігор Цвєтов (легка атлетика) — 250 тисяч
- Олександр Комаров (плавання) — 235 тисяч
- Ірина Пойда (плавання) — 215 тисяч
- Олена Федота-Ісаєва (фехтування) — 190 тисяч
- Олексій Вірченко (плавання) — 180 тисяч
- Марина Піддубна (плавання) — 180 тисяч
Зауважимо, що, за підрахунками, найбільшу суму призових отримають представники збірної України у плаванні — 3, 785 млн доларів. Водночас у легкій атлетиці ця сума склала 1,755 млн доларів.
Скільки паралімпійці отримали призових загалом:
- Плавання — 3,785 млн доларів
- Легка атлетика — 1,755 млн доларів
- Голбол — 480 тисяч
- Фехтування — 430 тисяч
- Настільний теніс — 370 тисяч
- Веслування на байдарках і каное — 260 тисяч
- Велоспорт — 260 тисяч
- Паверліфтинг — 135 тисяч
- Академічне веслування — 80 тисяч
- Боча — 55 тисяч.
Раніше "Телеграф" розповідав, що Україна виграла 22-е "золото" в останній день Паралімпіади.