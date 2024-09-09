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Рахунок йде на мільйони доларів: скільки українські спортсмени "заробили" на Паралімпіаді-2024

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Гордість України Новина оновлена 09 вересня 2024, 15:54
Гордість України. Фото Колаж "Телеграф"

Найбільше коштів отримає збірна з плавання

Під час участі у Паралімпійських Іграх-2024 українська збірна здобула 82 медалі, які супроводжуються грошовими виплатами. Наші спортсмени отримають 8,095 мільйонів доларів, що в гривнях становить понад 332 мільйони.

"Телеграф" підрахував, хто та скільки з паралімпійців отримає за змагання 2024 року. Зазначається, що розмір призових для паралімпійців відповідає цифрам в Олімпійських іграх.

Зокрема, спортсмени отримують:

  • за "золото" — 125 тисяч доларів;
  • за "срібло" — 80 тисяч;
  • за "бронзу" — 55 тисяч.

Скільки "заробили" українські паралімпійці?

Плавець Андрій Трусов став лідером за сумою призових за підсумками Паралімпіади-2024 серед українців. Адже чоловік виборов два "золота" та три "срібла", що в грошовому еквіваленті — 550 тисяч доларів.

Також до десятки "найприбутковіших" увійшли:

  • Андрій Трусов (плавання) — 490 тисяч доларів
  • Анна Стеценко (плавання) — 340 тисяч
  • Денис Остапченко (плавання) — 340 тисяч
  • Ярослав Денисенко (плавання) — 305 тисяч
  • Данило Чуфаров (плавання) — 270 тисяч
  • Ігор Цвєтов (легка атлетика) — 250 тисяч
  • Олександр Комаров (плавання) — 235 тисяч
  • Ірина Пойда (плавання) — 215 тисяч
  • Олена Федота-Ісаєва (фехтування) — 190 тисяч
  • Олексій Вірченко (плавання) — 180 тисяч
  • Марина Піддубна (плавання) — 180 тисяч

Зауважимо, що, за підрахунками, найбільшу суму призових отримають представники збірної України у плаванні — 3, 785 млн доларів. Водночас у легкій атлетиці ця сума склала 1,755 млн доларів.

Скільки паралімпійці отримали призових загалом:

  • Плавання — 3,785 млн доларів
  • Легка атлетика — 1,755 млн доларів
  • Голбол — 480 тисяч
  • Фехтування — 430 тисяч
  • Настільний теніс — 370 тисяч
  • Веслування на байдарках і каное — 260 тисяч
  • Велоспорт — 260 тисяч
  • Паверліфтинг — 135 тисяч
  • Академічне веслування — 80 тисяч
  • Боча — 55 тисяч.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Україна виграла 22-е "золото" в останній день Паралімпіади.

Теги:
#Україна #Параолімпійські ігри #Параолімпійці