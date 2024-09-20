Приніс три "золота" Росії, а тепер його цькують на батьківщині: олімпієць став ізгоєм у Південній Кореї

Спортсмен навідріз відмовляється їхати до Росії

Шестиразовий олімпійський чемпіон з шорт-треку Віктор Ан та його родина нібито зазнають гоніння з боку влади Південної Кореї через успішний виступ спортсмена за збірну Росії на Олімпіаді-2014 у Сочі. До речі, нещодавно РФ через допінг-скандали втратила лідерство у медальному заліку цих Ігор.

Про це розповів ТАСС глава Союзу ковзанярів Росії Микола Гуляєв. За його словами, Віктору та його родині не дають спокою місцеві чиновники. Спортсмен навідріз відмовляється їхати до Росії, де на його честь проводять змагання.

"З Віктором Аном у нас, безумовно, залишається зв’язок. У Росії проходить Кубок Віктора Ана для молодих спортсменів, він записує для нього звернення російською мовою, бажає успіхів і здоров’я учасникам. У мене була ідея запросити його попрацювати до нас, але він попросив цього не робити.

У нього в Південній Кореї непроста ситуація, його сім’я зазнає певного гоніння з боку чиновників. Грубо кажучи, його там не люблять за те, що він успішно виступав за збірну Росії", — заявив Гуляєв.

Віктор отримав російське громадянство у 2011 році й на Олімпіаді-2014 у Сочі завоював три золоті та одну бронзову медаль. До цього він виступаючи за Південну Корею, якій приніс три "золота" і "бронзу" на Олімпійських іграх-2006 у Турині.

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