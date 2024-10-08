"За таке розстрілюють": футболіст збірної Росії з Луганська поскаржився на злих українців

Футболіст отримував запрошення від збірної України, але вибрав Росію

Колишній футболіст луганської "Зорі", київського "Динамо" та збірної РФ Сергій Юран розповів, що йому надходили погрози з України після того, як він після розпаду СРСР вирішив виступати за Росію. Юран підтримав повномасштабне вторгнення путінських військ в Україну

Відповідний коментар 55-річного Юрана наводить YouTube-канал Tatarka FM. За словами уродженця Луганська, його батькам надходили погрози з боку українців через рішення грати за Росію.

"Пам’ятаю по інтернату навіть, ми приїжджали на першість до Львова і далі туди, там щось запитаєш — відвертаються. Таке ставлення було ще тоді. Для мене було дуже складно зрозуміти це — Україна окремо, Росія окремо. Я вважав, що один народ, Для мене нічого не змінилося.

Потім пішли погрози, коли я вже відмовився офіційно та прийняв запрошення Росії, мені листи показували батьки, коли я приїжджав. Вони навіть казали іноді: "Може, ти не приїдеш? Тут знову лист надійшов". Писали, що у воєнний час за таке розстрілюють, що я зрадник”, — завів Юран.

Юран розпочинав кар’єру в "Зорі", після чого три роки пограв у "Динамо" Київ. 1991 року форвард вирушив підкорювати Європу, де встиг пограти за "Бенфіку", Порту, англійський "Міллуолл", німецькі "Фортуну" та "Бохум", а також австрійський "Штурм". Крім того, на його рахунку близько 30 матчів за московський "Спартак" та 25 ігор за команду РФ.

Нагадаємо, Юран послав УЄФА після того, як союз ввів санкції проти російського футболу. У березні 2022 року Міжнародна федерація Футболу (ФІФА) та Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення.