Росія в жовтні може скасувати збір національної команди через відсутність суперника

Збірна Танзанії відмовляється грати із командою Росії, посилаючись на щільний графік. До речі, Міжнародна федерація Футболу (ФІФА) та Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення, через що мало команд погоджуються грати з РФ.

Про це заявив голова федерації футболу Танзанії Воллес Карія в коментарі sport24.ru. Він зазначив, що, можливо, гра відбудеться наступного року.

"Ми спілкуємося з Росією, як і з іншими країнами, але цього місяця товариська гра неможлива.

У нас заплановано дві ігри кваліфікації Кубка Африки з Конго. Цього року наш матч малоймовірний, але ми подивимося, що можна зробити у листопаді чи наступних паузах на матчі збірних.

В Африці є проблеми з логістикою, але як тільки ми матимемо достатньо часу у вікнах ФІФА, ми можемо спробувати організувати цей матч.

Ми не проти гри з Росією, і в майбутньому такий матч можливий”, – сказав Воллес.

У мережі вважають цю заяву "приниженням РФ". Користувачі жартують, що Росії слід зіграти з вигаданими державами.

Нагадаємо, Росії критично важливо, щоб УЄФА зняв свій бан, тоді ФІФА скасує санкції автоматично. У 2023 році УЄФА вирішив допустити юнацькі збірні Росії U-17 до міжнародних турнірів. Однак це спровокувало бурхливу реакцію у європейських країнах. У результаті Союз скасував своє рішення, що викликало істерику у РФ.