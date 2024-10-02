Дружина футболіста "Шахтаря" засвітила пишні груди перед матчем Ліги чемпіонів (фото)

Друга половинка гравця також працює у донецькому клубі

Дружина українського футболіста "Шахтаря" Валерія Бондаря Дар’я Савіна прилетіла до Гельзенкірхена (Німеччина) на матч Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25 проти "Аталанти". Дар'я підігріває інтерес до гри за допомогою гарячих фото.

Відповідні знімки Савіна опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Дар'я, яка працює у "Шахтарі" на передматчевих включеннях, позувала в коричневому топі та куртці, а також у чорних джинсах.

"Ми з нетерпінням чекаємо на захопливу ніч Ліги чемпіонів", — підписала знімки Савіна.

"Гаряче", "Даша, як завжди, прекрасна", "Розкішна Дар’я, удачі в роботі", "Чудова", — у мережі засипали Савіну компліментами.

Зазначимо, гра "Шахтар" — "Аталанта" пройде на "Арені АуфШальке". Напередодні "Телеграф" повідомляв, де дивитися цей поєдинок у прямому ефірі в Україні, а також ділився прогнозом букмекерів на це протистояння.

Нагадаємо, вперше за довгий час УЄФА змінив формат єврокубків. "Шахтар" за підсумками жеребкування основного етапу ЛЧ також зіграє з "Баварією", "Боруссією" Д, "Арсеналом", "Янг Бойз", ПСВ та "Брестом". У першому турі донеччани не зуміли обіграти "Болонью" (0:0). З розкладом Гірників у турнірі можна ознайомитись на сайті "Телеграф".