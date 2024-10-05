"Одягли військову форму і пішли на фронт": Алієв наїхав на "Динамо" та "Шахтар"

Колишній футболіст розкритикував своїх колег

Колишній півзахисник збірної України та київського "Динамо" Олександр Алієв прокоментував виступи українських команд у єврокубках цього тижня. Напередодні "Шахтар" поступився "Аталанті" (0:3), а "Динамо" програло "Гоффенгайму" (0:2).

Відповідний коментар Алієва наводить sport-express.ua. Колишній футболіст вважає, що причина поразок українських грандів у Лізі чемпіонів та Лізі Європи криється у байдужості гравців.

"Такий у нас сьогодні рівень футболу. Ось таке ставлення у наших команд до наших військових, які люблять і дивляться футбол. Просто байдужість! Я ніколи не ліз у чужі гаманці, але за що футболісти отримують такі великі гроші? Хочу звернутися до молодих українських гравців Динамо і Шахтаря. Хлопці, треба грати у футбол, а не займатися х**нею! Не хочете грати у футбол? Тоді одягли військову форму і пішли на фронт!" — заявив Алієв.

Зазначимо, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Алієв записався до лав територіальної оборони Києва, а пізніше розпочав службу у ЗСУ. Колишній футболіст навіть отримав посвідчення учасника бойових дій.

Раніше Алієв жорстко пройшовся по Анатолію Тимощуку. Зрадник України безпосередньо почав спонсорувати російську армію.