"Над трупом РФ знущаються всі кому не ліньки": у Замбії пригрозили Росії

Чергова країна принизила РФ на футбольній арені

Збірна Росії з футболу після жовтневого провалу продовжує шукати суперників на майбутнє. У Замбії готові зіграти з РФ у футбол, щоправда, попередили, що мають сильну команду.

Про це заявив директор Міністерства молоді та спорту Замбії Джон Чібван Зулу в коментарі для "СЕ". Він зазначив, що товариський матч із командою РФ може відбутися як наприкінці 2024 року, так і у 2025 році.

"Ми обговорювали можливість проведення товариського матчу зі збірною Росії. Переговори ще тривають. Ми готові зіграти як наприкінці 2024 року, так і у 2025. Поки точної дати немає.

Розглядаємо варіант, за якого російська команда приїде до Замбії, а потім наша до Росії. Поки що ведемо переговори.

Врахуйте, що ми дуже сильні у футболі! Ха-ха ", — сказав Джон Чібван Зулу.

У мережі вкотре посміялися зі збірної РФ, яку принижують навіть африканські країни.

Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу ФІФА та Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення. Нещодавно Танзанія відмовила росіянам у грі, пославшись на напружений графік, а Пакистан заборонив своїй національній команді грати з росіянами, після чого опустив РФ нижче плінтуса.