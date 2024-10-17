Футбольний матч у Німеччині з 14 голами увійшов в історію (відео)

Футболісти-аматори змусили говорити про себе весь світ

Днями у Німеччині у регіональному "Кубку Фленса" відбувся незвичайний поєдинок серед аматорів. Команда зуміла відігратися та перемогти у матчі, програючи з рахунком 0:7 до 51-ї хвилини.

Незвичайний результат був зафіксований у поєдинку 1/8 фіналу "Кубка Фленса" "Ольденбург" — "Васбек". Про це повідомляє Bild.

Господарі програвали з рахунком 0:7, але у другому таймі організували грандіозний камбек, який, напевно, увійде в історію футболу. Футболісти "Ольденбурга" зуміли зрівняти рахунок, причому двічі забили у додатковий час. Зустріч перейшла у серію пенальті, в якій "Ольденбург" завершив божевільний камбек і здобув перемогу з рахунком 12:11. Команда не лише вийшла у чвертьфінал турніру, а й здобула серця багатьох фанатів з усього світу.

Раніше півзахисник "Шахтаря" та збірної України Георгій Судаков прокоментував курйозний випадок під час матчу Ліги націй УЄФА проти Грузії (1:0). Судаков в одному з епізодів поєдинку врізав м’ячем прямо в голову "динамівцю" Миколі Шапаренку. У мережі пов’язали цей момент з тим, що Шапаренко мав конфлікт через ігровий номер у збірній з другом Георгія Михайлом Мудриком.