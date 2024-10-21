Чемпіонка світу закликала депортувати до Сибіру всіх співвітчизників, хто підтримує Росію в Європі

Чемпіонка світу з боротьби підтримує євроінтеграцію Молдови

Молдавська спортсменка, борець вільного стилю Анастасія Нікіта на тлі президентських виборів у Молдові, а також референдуму про вступ країни до Євросоюзу зробила гучну заяву. Дівчина зробила випад у бік співвітчизників, які використовують блага Європи, але при цьому підтримують Росію.

Відповідний пост Анастасія розмістила в Instagram. Щоправда, зараз обліковий запис спортсменки, яка була довіреною особою Маї Санду на виборах, закрито.

Анастасія закликала забрати румунські паспорти у молдаван, які на референдумі проголосували проти євроінтеграції. Крім того, спортсменка вважає, що громадян Молдови, хто проголосував проти євроінтеграції, але живе в Європі, слід депортувати до Сибіру.

Нагадаємо, після обробки 97.88% протоколів більшість голосів набирає чинна президентка Молдови Мая Санду (41.84% виборців). Друге місце у проросійського Олександра Стояногло (26.35%) із партії експрезидента Ігоря Додона. Якщо жоден із кандидатів не набирає 50% голосів, призначається другий тур виборів. У ньому братимуть участь два кандидати, які набрали найбільше голосів.

За попередніми результатами референдуму про приєднання Молдови до Євросоюзу хочуть приєднання до ЄС 50,16%, а не хочуть — 49,84%.

Раніше директор Інституту світової політики Євген Магда оцінив для "Телеграфа" попередні підсумки виборів президента РМ та референдум про курс на ЄС. А ось юрист-міжнародник та доцент КНУ імені Тараса Шевченка Роман Єдєлєв вважає, що ідея проведення референдуму не виправдала себе з політтехнологічного погляду.