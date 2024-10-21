Чемпионка мира призвала депортировать в Сибирь всех соотечественников, кто поддерживает Россию в Европе

Чемпионка мира по борьбе поддерживает евроинтеграцию Молдовы

Молдавская спортсменка, борец вольного стиля Анастасия Никита на фоне президентских выборов в Молдове, а также референдума о вступлении страны в Евросоюз сделала громкое заявление. Девушка сделала выпад в сторону соотечественников, которые использую блага Европы, но при этом поддерживают Россию.

Соответствующий пост Анастасия разместила в Instagram. Правда, сейчас аккаунт спортсменки, которая была доверенным лицом Майи Санду на выборах, закрыт.

Анастасия призвала забрать румынские паспорта у молдаван, которые на референдуме проголосовали против евроинтеграции. Кроме того, спортсменка считает, что граждан Молдовы, кто проголосовал против евроинтеграции, но при этом живет в Европе, следует депортировать в Сибирь.

Напомним, после обработки 97.88% протоколов большинство голосов набирает действующая президент Молдовы Майя Санду (41.84%). Второе место у пророссийского Александра Стояногло (26.35%) из партии экс-президента Игоря Додона. Если ни один из кандидатов не набирает 50% голосов, назначается второй тур выборов. В нем будут принимать участие два кандидата, набравших больше всего голосов.

По предварительным результатам референдума о присоединении Молдовы к Евросоюзу, хотят присоединения к ЕС 50,16%, а не хотят — 49,84%.

Ранее директор Института мировой политики Евгений Магда оценил для "Телеграфа" предварительные итоги выборов президента РМ и референдум о курсе на ЕС. А вот юрист-международник и доцент КНУ имени Тараса Шевченко Роман Еделев считает, что идея проведения референдума не оправдала себя с политтехнологической точки зрения.