Її рекорд тримався 26 років: що говорить про війну олімпійська чемпіонка Інеса Кравець

Уславлена легкоатлетка веде непублічний спосіб життя

У суботу, 5 жовтня, видатній українській легкоатлетці Інесі Кравець виповнилося 58 років. Понад чверть століття їй належав світовий рекорд у потрійному стрибку.

Зараз титулована стрибунка в довжину веде непублічне життя, лише зрідка з’являючись у медіапросторі. Про це повідомляє "Телеграф".

Кравець перемагала на чемпіонатах Європи та світу, але вершиною кар’єри легкоатлетки є "золото" на Олімпійських іграх в Атланті. Крім того, на її рахунку "срібло" у стрибках у довжину на Олімпіаді-1992. Її світовий рекорд у потрійному стрибку (15,50 м), встановлений 10 серпня 1995, був побитий тільки на Олімпіаді в Токіо венесуельською спортсменкою Юлімар Рохас (15,67 м).

Інеса двічі була одружена, у другому шлюбі у неї народилася дівчинка Дар’я Єсипчук, яка також стала спортсменкою, щоправда, виступає у тенісі. Після завершення своєї професійної кар’єри Кравець зосередилася на роботі із дочкою.

Дар’я Єсипчук (ліворуч) разом із тенісисткою з Польщі Адою Пестшиньською

Після анексії Криму Росією Кравець продала квартиру, яка знаходилася біля Ластівчиного гнізда і переїхала до Києва. Інеса засуджує російську агресію та виступає проти виступу росіян на будь-яких міжнародних стартах.

"Прочитала, що Міжнародна федерація легкої атлетики не допускає росіян та білорусів на Олімпійські ігри. Я вважаю, що МОК було б непогано наслідувати приклад", — заявляла у 2023 році Інеса.

Нагадаємо, Україна була представлена у потрійному стрибку на Олімпіаді в Парижі, щоправда, Марина Бех-Романчук не зуміла пройти кваліфікацію через травму. Пізніше у Франції легкоатлетці поставили незручне питання, через що спалахнув скандал.