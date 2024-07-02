На Рівненщині блискавка вбила людину: рятувальники нагадали, як поводитися під час негоди
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Українцям розповіли, як поводитися під час грози
На Рівненщині блискавка влучила в людину. Травми виявилися несумісними із життям і чоловік помер.
Про це повідомили у ДСНС України. Також громадянам розповіли, як урятуватися від бурхливої стихії.
Інцидент стався 1 липня у другій половині дня неподалік села Золотолин Костопільської територіальної громади. У регіоні вирувала негода, і блискавка вдарила у 63-річного місцевого жителя, вбивши його.
За даними Укргідрометцентру, 2 та 3 липня у деяких областях України очікуються грози, місцями град та шквальний вітер 15-20 м/с. Рятувальники закликали українців бути обережними та дотримуватися правил безпеки, а також нагадали, як уберегтися від удару блискавки.
Що не треба робити:
- ховатись під час грози під високими або одинокими деревами, особливо якщо вони знаходяться на височині;
- паркувати авто під деревами чи високими конструкціями;
- купатися у водоймах;
- користуватися електроприладами.
Що рекомендують робити рятувальники:
- уникати металевих конструкцій, ліхтарів та стовпів електропередач;
- якщо ви знаходитесь в полі — краще присісти до ями, не контактуючи тілом із землею;
- якщо перебуваєте в будинку — закрити двері та вікна;
- відкласти телефон та зайнятися справою, яка заспокоює.
Також "Телеграф" розповідав про те, що у Тернополі блискавка вдарила у багатоповерхівку. У мешканців будинку згоріли побутові прилади.