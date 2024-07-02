На Рівненщині блискавка вбила людину: рятувальники нагадали, як поводитися під час негоди

Українцям розповіли, як поводитися під час грози

На Рівненщині блискавка влучила в людину. Травми виявилися несумісними із життям і чоловік помер.

Про це повідомили у ДСНС України. Також громадянам розповіли, як урятуватися від бурхливої стихії.

Інцидент стався 1 липня у другій половині дня неподалік села Золотолин Костопільської територіальної громади. У регіоні вирувала негода, і блискавка вдарила у 63-річного місцевого жителя, вбивши його.

За даними Укргідрометцентру, 2 та 3 липня у деяких областях України очікуються грози, місцями град та шквальний вітер 15-20 м/с. Рятувальники закликали українців бути обережними та дотримуватися правил безпеки, а також нагадали, як уберегтися від удару блискавки.

Що не треба робити:

ховатись під час грози під високими або одинокими деревами, особливо якщо вони знаходяться на височині;

паркувати авто під деревами чи високими конструкціями;

купатися у водоймах;

користуватися електроприладами.

Що рекомендують робити рятувальники:

уникати металевих конструкцій, ліхтарів та стовпів електропередач;

якщо ви знаходитесь в полі — краще присісти до ями, не контактуючи тілом із землею;

якщо перебуваєте в будинку — закрити двері та вікна;

відкласти телефон та зайнятися справою, яка заспокоює.

Також "Телеграф" розповідав про те, що у Тернополі блискавка вдарила у багатоповерхівку. У мешканців будинку згоріли побутові прилади.