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На Рівненщині блискавка вбила людину: рятувальники нагадали, як поводитися під час негоди

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публікації
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Автор
Удар блискавки Новина оновлена 02 липня 2024, 17:28
Удар блискавки. Фото Ілюстративне фото

Українцям розповіли, як поводитися під час грози

На Рівненщині блискавка влучила в людину. Травми виявилися несумісними із життям і чоловік помер.

Про це повідомили у ДСНС України. Також громадянам розповіли, як урятуватися від бурхливої стихії.

Інцидент стався 1 липня у другій половині дня неподалік села Золотолин Костопільської територіальної громади. У регіоні вирувала негода, і блискавка вдарила у 63-річного місцевого жителя, вбивши його.

За даними Укргідрометцентру, 2 та 3 липня у деяких областях України очікуються грози, місцями град та шквальний вітер 15-20 м/с. Рятувальники закликали українців бути обережними та дотримуватися правил безпеки, а також нагадали, як уберегтися від удару блискавки.

Що не треба робити:

  • ховатись під час грози під високими або одинокими деревами, особливо якщо вони знаходяться на височині;
  • паркувати авто під деревами чи високими конструкціями;
  • купатися у водоймах;
  • користуватися електроприладами.

Що рекомендують робити рятувальники:

  • уникати металевих конструкцій, ліхтарів та стовпів електропередач;
  • якщо ви знаходитесь в полі — краще присісти до ями, не контактуючи тілом із землею;
  • якщо перебуваєте в будинку — закрити двері та вікна;
  • відкласти телефон та зайнятися справою, яка заспокоює.

Також "Телеграф" розповідав про те, що у Тернополі блискавка вдарила у багатоповерхівку. У мешканців будинку згоріли побутові прилади.

Теги:
#Рівненська область #Блискавка #Чоловік #Смерть #ДСНС