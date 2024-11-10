Як запросити на побачення олімпійську чемпіонку: українська фехтувальниця дала пораду чоловікам

Спортсменка розповіла, що любить отримувати від залицяльників квіти

Українська фехтувальниця, олімпійська чемпіонка Парижа (командна шабля) Олена Кравацька відкрила завісу особистого життя. Спортсменка виховує сина, але з батьком дитини розійшлася давно.

Про це Олена написала в Instagram. Крім того, спортсменка дала пораду шанувальникам, які запрошують її на побачення через соцмережі.

"А тепер до суті:чоловіки, якщо запрошуєте мене на побачення через Instagram… Ну ж бо, це ж олімпійська чемпіонка! Почнімо з доставляння квітів. І, до речі, для бонусних балів — я люблю троянди (натяк, натяк). А там, можливо, наші шанси на зустріч значно виростуть", — написала Олена, прикріпивши своє фото з шаблею.

Олена Кравацька

Нагадаємо, збірна України з фехтування на шаблях (Ольга Харлан, Олена Кравацька, Аліна Комащук та Юлія Бакастова) у фіналі олімпійського командного турніру у Парижі з рахунком 45:42 перемогла команду Південної Кореї. Після грандіозного успіху Кравацька поділилася в соцмережах пікантним знімком із шаблею. Пізніше новоспечена олімпійська чемпіонка похвалилася своєю фігурою.