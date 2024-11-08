Спочатку ТЦК, потім матч: футболістам СК "Полтава" вручили повістки

Броні футболісти СК "Полтава" не мають

Автобус із футболістами СК "Полтава", які прямували на матч 15 туру Першої ліги, зупинили військові та доправили до територіального центру комплектування. В ТЦК усім без виключення спортсменам вручили повістки.

Інцидент стався ще у минулу суботу, 2 листопада, перед грою проти "Кудрівки". Про це у своєму репортажі повідомив журналіст Ігор Бурбас.

Власні джерела "Телеграфу" підтвердили цю інформацію та повідомили, що повістки були виписані на понеділок. Також було уточнено, що броні футболісти СК "Полтава" не мають.

Інформація про візит футболістів до ТЦК стала відома лише через тиждень після гри. Полтавська команда все ж провела матч у той день, але зазнала поразки від "Кудрівки" (1:2).

У той день один із гравців команди, Денис Галенков, не потрапив до заявки на матч — його затримали в ТЦК, бо система показувала, що він перебуває у розшуку. Протягом наступного тижня спортсмен не брав участі у тренуваннях команди.

Попри цей інцидент, СК "Полтава" все ще зберігає лідерство в турнірній таблиці Групи В Першої ліги України. У активі команди 26 очок після 14 зіграних матчів. Втім, найближчої суботи ситуація може змінитися — ЮКСА, яка має на два очки менше, ще не провела свій матч проти вишгородського "Діназу" у поточному турі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Лубінець розповів, чи можуть працівники ТЦК затримувати людей на вулицях. Омбудсмен розповів, як ТЦК можуть вийти зі свого становища.