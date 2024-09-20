"Мудрик і Шапаренко поговорили по-пацанськи": деталі скандалу у збірній України (відео)

У збірній України стався безглуздий скандал

Футболісти збірної України Михайло Мудрик та Микола Шапаренко не поділили ігровий номер. Це сталося після першого вересневого матчу національної команди у Лізі націй УЄФА.

Подробиці конфлікту повідомив співведучий "ТаТоТаке" Михайло Співаковський. За його інформацією, футболісти "поговорили по-пацанськи", але Шапаренко не віддав "десятку" Мудрику.

"З того, що мені сказали, скажімо так, вже інші люди – справді між цими двома матчами була розмова між Мудриком та Шапаренком. Вони по-пацанськи поговорили – я не маю на увазі, що вони билися.

Мудрик підійшов до Шапаренка, сказавши, що хотів би повернути цей номер. Я не знаю, якою була відповідь, що вони там розмовляли, але зрештою Мудрик вийшов під 20-м, Шапаренко залишив собі 10-й номер.

Щодо ролі Андрія Ярмоленка. Я ні від кого не чув, що вони прямо з Мудриком розмовляли на цю тему. Можливо, Ярмоленко поговорив або з ним порадився Шапаренко.

Але факт залишається фактом: Мудрик не отримав "десятки", Шапаренко з нею залишився. Якогось суперконфлікту, бійки, ситуації, коли збирається весь тренерський склад, та Соломон Андрій Ярмоленко – такого не було”, – сказав Співаковський.

Нагадаємо, збірна України на старті Ліги націй програла Албанії (1:2), після чого поступилася "Чехії" (2:3). Примітно, що Синьо-жовті після цього піднялися у рейтингу ФІФА.