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Дівчина футболіста "Динамо" розповіла, скільки їй треба грошей для комфортного життя у Києві (відео)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Ліза Кандиба зустрічається із Назаром Волошином Новина оновлена 10 листопада 2024, 13:50
Ліза Кандиба зустрічається із Назаром Волошином. Фото instagram.com/kandyba.lisa

Подруга гравця відверто відповіла на кілька запитань

Дівчина вінгера "Динамо" Назара Волошина Ліза Кандиба дала невелике інтерв’ю блогеру просто на стоянці. До речі, нещодавно Біло-Сині зазнали нищівної поразки в Лізі Європи проти "Ференцвароша", а Назар відіграв повний матч.

Ліза у коментарі для mitya.fizruk відповіла на питання про гроші. Дівчина зізналася, що для комфортного життя у Києві їй вистачить 1000 доларів.

При цьому Кандиба зізналася, що її забезпечує хлопець, зарплата якого є конфіденційною інформацією. Ліза додала, що на жіночі "хотілочки" вона може заробити сама завдяки своєму блогу в Instagram. До речі, на неї підписано понад 17 тисяч людей. У соцмережах Ліза часто публікує гарячі фотосесії.

Ліза Кандиба
Ліза Кандиба

Відповідь Лізи здивувала мережу. Крім того, користувачі зазначили, що дівчина відповідала українською мовою.

Нагадаємо, за підсумками чотирьох турів Ліги Європи "Динамо" набрало 0 очок, не забивши жодного гола у ворота суперників. У першій грі Біло-Сині без шансів поступилися "Лаціо" (0:3), після чого кияни програли "Гоффенгайму" (0:2). У третьому турі Біло-Сині поступилися "Ромі" (0:1).

Теги:
#Футбол #ФК Динамо Київ #Назар Волошин