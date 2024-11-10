Дівчина футболіста "Динамо" розповіла, скільки їй треба грошей для комфортного життя у Києві (відео)

Подруга гравця відверто відповіла на кілька запитань

Дівчина вінгера "Динамо" Назара Волошина Ліза Кандиба дала невелике інтерв’ю блогеру просто на стоянці. До речі, нещодавно Біло-Сині зазнали нищівної поразки в Лізі Європи проти "Ференцвароша", а Назар відіграв повний матч.

Ліза у коментарі для mitya.fizruk відповіла на питання про гроші. Дівчина зізналася, що для комфортного життя у Києві їй вистачить 1000 доларів.

При цьому Кандиба зізналася, що її забезпечує хлопець, зарплата якого є конфіденційною інформацією. Ліза додала, що на жіночі "хотілочки" вона може заробити сама завдяки своєму блогу в Instagram. До речі, на неї підписано понад 17 тисяч людей. У соцмережах Ліза часто публікує гарячі фотосесії.

Ліза Кандиба

Відповідь Лізи здивувала мережу. Крім того, користувачі зазначили, що дівчина відповідала українською мовою.

Нагадаємо, за підсумками чотирьох турів Ліги Європи "Динамо" набрало 0 очок, не забивши жодного гола у ворота суперників. У першій грі Біло-Сині без шансів поступилися "Лаціо" (0:3), після чого кияни програли "Гоффенгайму" (0:2). У третьому турі Біло-Сині поступилися "Ромі" (0:1).