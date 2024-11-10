Гравець збірної кинув футбол у 22 роки через релігію

Центрбек виступав у найвищому дивізіоні чемпіонату Австрії

Захисник австрійського клубу "Блау-Вайсс Лінц" та молодіжної збірної Швейцарії Сільван Валльнер у 22 роки вирішив повісити бутси на цвях. До речі, після Євро-2024 ціла плеяда видатних гравців закінчила з футболом.

Про рішення Валльнера повідомляє blick. Видання наголошує, що перспективний футболіст не мав травм.

Річ у тім, що уродженець Цюриха добровільно зважився на цей крок через свою віру. Валльнер є членом Церкви адвентистів сьомого дня. Ця організація розглядає суботу як день відпочинку, що дає час на спілкування з Богом. Працювати чи навіть грати у футбол заборонено. Зважаючи на те, що більшість матчів національних чемпіонатів грають з п’ятниці по неділю, Сільван вирішив завершити кар’єру професійного футболіста.

Валльнер раніше виступав у молодіжній команді "Цюрих". Загалом він зіграв 51 гру за професіоналів та входив до складу чемпіонської команди у сезоні 2021/2022.

Раніше "Телеграф" повідомляв про конфуз в українському футболі. Гравець "Вереса" Віталій Дахновський заявив, що навчається на "гідеозію". Крім того, в Англії воротар-аматор зробив "сейв століття".