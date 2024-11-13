Російський герой ЧС-2018 став посміховиськом у Казахстані (відео)

Футбольний тренер перетворює діалог з пресою на цирк

Головний тренер збірної Казахстану росіянин Станіслав Черчесов знову став посміховиськом під час прес-конференції. Нещодавно наставник, який зі збірною РФ дійшов до чвертьфіналу домашнього ЧС-2018, невдало пожартував про казахську мову.

Цього разу Черчесов "переклав" своє "по батькові" у розмові з журналістом перед матчем з Австрією (14 листопада) у Лізі націй УЄФА. Про це повідомляє "Телеграф".

— Станіслав Салманович ...

— Я теж можу образитися. Але все ж таки в порядку, правда? Я – Саламович. Російською – Привєтович, – заявив Черчесов.

У мережі зі сміхом сприйняли слова росіянина. Користувачі жартують, що збірна Казахстану має тренера "з привітом". Додамо, що вболівальники цієї команди розчаровані роботою росіянина в Казахстані, адже, схоже, Черчесова та його підопічних чекає пониження у класі у Лізі націй.

Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) та Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення. У жовтні 2024 року збірна РФ навіть не зуміла знайти суперника через санкції та напружений календар в інших команд.