А чи був гол? В українському футболі пролунав черговий скандал (відео)

Скандальний епізод стався у найвищому дивізіоні країни

У суботу, 28 вересня, черкаський ЛНЗ зіграв унічию з "Чорноморцем" у рамках матчу 8-го туру чемпіонату України з футболу сезону 2024/25. У цій грі, попри VAR, було забито спірний м’яч. До речі, подібний скандал стався у поєдинку "Шахтаря" та "Лівого Берега" (1:0).

Зустріч, яка проходила у Ковалівці, завершилася з рахунком 1:1. Черкаський клуб на останніх хвилинах пропустив гол, який, можливо, не можна було зараховувати. Про це повідомляє "Телеграф".

Скандальний момент стався на 82 хвилині матчу. Воротар господарів Євген Кучеренко зробив сейв, після чого м’яч по високій траєкторії впав, здавалося, за лицьову лінію. Усі футболісти ЛНЗ "відключилися", готуючись до кутового, а ось футболісти "Чорноморця" продовжили атаку, яка завершилася голом у виконанні Дениса Янакова. Арбітр Артем Михайлюк та рефері на VAR Роман Блавацький зарахували взяття воріт.

Повний відеоогляд матчу ЛНЗ — "Чорноморець":

У мережі думка про взяття воріт розділилася.

Раніше "Телеграф" повідомляв про скандал після матчу "Верес" — "Кривбас". Гравець гостей проігнорували регламент, відмовившись від флешінтерв’ю.