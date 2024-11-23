"Тихий хуліган": футболіст збірної України зламав ребро колезі

Гравець у молодому віці побив одноклубника прямо у клубному автобусі

Лівий захисник "Евертона" та збірної України Віталій Миколенко міг би не досягти таких висот у кар’єрі через свою поведінку. Річ у тому, що у юності він був хуліганом.

Про це заявив керівник ДЮСШ "Динамо" Олександр Іщенко, передає пресслужба київського клубу.

"Щодо Миколенка… З одного боку, був хлопчиком тихим, а з іншого — хуліганом. У ньому це на диво органічно поєднувалося. Якось в автобусі, яким їхали на виїзд гравці 2002 та 2004 року, в хлопця з молодшої команди виявилось зламаним ребро. Провів власне розслідування — і з’ясував, що винен Віталік, який взявся виховувати молодшого й трохи не розрахував сили.

Одразу вирішив відсторонити Миколенка від тренувань, хоча іспанський куратор академії Альберто Босх був категорично проти. Невідомо, як склалася б кар’єра Віталіка, якби за нього не прийшла просити вся команда. Мовляв, Олексійовичу, хлопець погарячкував, пробачте. Але найбільше, ви не повірите, відстоював його сам постраждалий", – розповів Іщенко.

Нагадаємо, збірна України виступала у першій групі дивізіону B Ліги націй разом із командами Грузії, Чехії та Албанії. За підсумками шести турів українці посіли друге місце у квартеті, що дало право нашій команді зіграти у плей-оф за місце у Лізі А. За підсумками жеребкування наша команда на цьому етапі зіграє із Бельгією.