Російська чемпіонка-путіністка під чисту знищила свою репутацію

Слова титулованої спортсменки вже ніхто не сприймає всерйоз

Триразова олімпійська чемпіонка, президент Федерації лижних гонок Росії (ФЛГР) Олена Вяльбе заявила про збільшення інтересу до лижних перегонів у РФ, попри міжнародну ізоляцію. До речі, колишня спортсменка пророкує швидку смерть Заходу.

Відповідний коментар Вяльбе наводить metaratings.ru. Титулована лижниця більше не користується авторитетом навіть серед росіян.

"Сподіваюся, що всі спортсмени покажуть цього сезону максимальний результат і буде хороша боротьба. Ми не відчуваємо, що без міжнародних стартів інтерес до лижних перегонів падає, інтерес навіть примножується.

Чи спортсмени зберігають мотивацію? Треба питати в них. Я не розумію, що таке мотивація у спортсменів. У них має бути ціль”, – сказала Вяльбе.

У мережі лише посміялися з чергової безглуздої заяви функціонерки. Користувачі вважають, що Вяльбе під чисту знищила свою репутацію, а зростання інтересу до лижних гонок у РФ справді є, але воно "негативне".

Нагадаємо, нещодавно Вяльбе заявила, що Росію повернуть у світовий спорт після того, як на Лондон буде скинуто бомбу. Пізніше путіністка вибачилася перед уболівальниками, проте зробила лише гірше.