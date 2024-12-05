"Красуня і чемпіонка": Магучіх блиснула фігурою на червоній доріжці (фото)

Спортсменка була визнана найкращою в одній із номінацій

Відома українська легкоатлетка, олімпійська чемпіонка Парижа у стрибках у висоту Ярослава Магучіх отримала нагороду від World Athletics. Напередодні Ярослава була визнана найкращою легкоатлеткою світу у небігових дисциплінах.

Ярослава на своїй сторінці в Instagram поділилася кадрами із вручення нагороди. Українка при цьому блиснула фігурою на червоній доріжці.

"Один великий день", — підписала знімки легкоатлетка.

Ярослава Магучих

Додамо, що Ярослава претендувала на головну нагороду сезону — легкоатлетка року, але програла конкуренцію Сіфан Хассан, яка спеціалізується у бігу на 5, 10 км та марафоні.

Нагадаємо, на етапі "Діамантової ліги" у Парижі Магучіх зуміла перестрибнути планку на висоті 2,10 м, побивши "вічний" світовий рекорд, який тримався не одне десятиліття. А на Олімпіаді-2024 українка, окрім блискучої перемоги, запам’яталася своєю надзвичайною холоднокровністю під час змагань. Ярослава "спала" прямо під час фіналу.

Після Ігор у Парижі українка встигла перемогти на етапі "Діамантової ліги" в Лозанні, а також стала найкращою в Цюриху. Також їй дісталося "золото" у фіналі змагань у Брюсселі.