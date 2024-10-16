"Помстився за Мудрика": Судаков пояснив, чому мало не нокаутував Шапаренка (відео)

Судаков проговорився про сварку у збірній України

Півзахисник "Шахтаря" та збірної України Георгій Судаков прокоментував курйозний випадок під час матчу Ліги націй УЄФА проти Грузії. Судаков врізав м’ячем прямо в голову "динамівцю" Миколі Шапаренку, у якого стався конфлікт із другом Георгія Михайлом Мудриком через ігровий номер у команді.

За словами Георгія, Микола встиг ухилитися від удару. Відповідний коментар Судаков розмістив у сторіс на своїй сторінці в Instagram.

"Обговорювали момент. Сміялися. Я запитав, чи все нормально, але він встиг підняти руку. Я йому в руку, а не в голову влучив.

Багато коментарів щодо того, що я помстився за друга, за 10-й номер. Була трохи сварка. Ну, як сварка. Просто порушили питання, хто гратиме під 10-м номером. Пишуть, що це за Мудрика", – сказав Судаков.

Нагадаємо, збірна України виступає у першій групі дивізіону B Ліги націй разом із командами Грузії, Чехії та Албанії. За підсумками 4 турів українці посідають останнє місце у квартеті. Спочатку Албанія завдала Синьо-жовтого сенсаційної поразки з рахунком 2:1. Потім підопічні Сергія Реброва примудрилися програти Чехії (2:3). У 3-му турі наша команда обіграла Грузію (1:0), а в 4-му — зіграла внічию з чехами (1:1). З розкладом та результатами матчів збірної України у 2024 році можна ознайомитись на сайті "Телеграф".