Втеча Ф’юрі з рингу та його перша реакція на поразку від Усика потрапили на відео

Циганський король не визнав своєї поразки у реванші

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) пішов із рингу відразу ж після оголошення вердикту суддів у бою проти володаря титулів WBC, WBO, WBA та IBO Олександра Усика (23-0, 14 КО). У мережі з’явилася перша реакція "Циганського короля" на поразку.

Про це повідомляє TNT Sports Boxing на своєму YouTube-каналі. Після того як британець зайшов у підтрибунне приміщення, він обговорив підсумки поєдинку зі своїм тренером Беном Девісом.

Ф’юрі: "Мене там пограбували. Н***й їх. Як ти думаєш, Бен? Тільки чесно".

Бен: "Я думаю, що це був дуже близький бій. Я думав, ти здобудеш перемогу, якщо чесно".

Ф’юрі: "Клянусь Богом, я думав, що виграв принаймні на три раунди. Я контролював бій, змусив його працювати тощо. Н***й це все. Кажу вам, як є, ми нічого не отримаємо в цій країні ".

Нагадаємо, після перемоги Усик продемонстрував публіці в Ер-Ріяді справжню шаблю гетьмана Івана Мазепи, яку спеціально привезли з України на цей поєдинок. На сайті "Телеграф" можна переглянути відео найкращих моментів бою Усик — Ф'юрі 2 та повне відео бою, а також ознайомитись із підсумковими суддівськими записками.