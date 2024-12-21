Усик — Ф’юрі 2: Мудрик на тлі допінг-скандалу відвідав шоу (фото)

Український футболіст, схоже, вирішив розвіятись

У суботу, 21 грудня, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) проходить великий вечір професійного боксу, в головному поєдинку якого відбудеться супербій Олександр Усик (22-0, 14 КО) — Тайсон Ф’юрі (34-1-1, 24 КО). Дане шоу відвідав український футболіст "Челсі" Михайло Мудрик.

Про це повідомляє Mail Sport. Вінгера лондонського клубу помітили у рингсайді. Також у мережі з’явилися й інші фото Михайла у Саудівській Аравії.

Нагадаємо, напередодні у ЗМІ з’явилася інформація про те, що Мудрик провалив допінг-тест. За чутками, в організмі футболіста було виявлено заборонену речовину мельдоній. Потім Михайло та "Челсі" виступили з офіційними заявами. Гравцеві загрожує 4 роки дискваліфікації.

Раніше в 10-раундовому поєдинку андеркарда Усик — Ф’юрі 2 українець Андрій Новицький захистив свій титул у надважкій вазі. Потім боксер Усика Даніель Лапін здобув перемогу за очками, здобувши другорядний чемпіонський пояс.

Зазначимо, у першому поєдинку Усик роздільним рішенням суддів здолав Ф’юрі. Напередодні "Телеграф" повідомляв, де дивитися реванш в Україні, а також ділився прогнозом букмекерів на другий бій.