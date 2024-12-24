Футболіст "Шахтаря" став батьком: як назвали дитину (фото)

Донецький клуб повідомив хорошу новину

Лівий захисник "Шахтаря" та збірної Грузії Іраклі Азаров став батьком. До слова, Іраклі у вересні викликався до складу національної команди, проте не зіграв у минулому розіграші Ліги націй УЄФА.

Про вагітність Ніни, дружини футболіста, повідомила пресслужба Гірників у Telegram. У родині футболіста народилася дочка, яку назвали Нілою.

"Іраклі Азаров став батьком!

23 грудня відбулася щаслива подія у родині гравця "Шахтаря" Іраклі Азарова – дружина Ніни народила йому дочку. Дівчинку назвали Нілу, її зріст – 48 см, вага – 2 900 г.

Вітаємо Ніну та Іраклі з цим радісним моментом у їхньому житті! Бажаємо міцного здоров’я та щастя малечі, миру, добра та процвітання всій родині", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, цього сезону Іраклі зіграв 8 матчів за "Шахтар" у всіх турнірах. Футболіст записав до свого активу один асист.

Нагадаємо, за підсумками шести турів Ліги чемпіонів "Шахтар" набрав 4 очки. У першому турі ЛЧ донеччани не зуміли перемогти "Болонью" (0:0), а в другому без шансів поступилися "Аталанті" (0:3). Потім Гірники програли "Арсеналу" (0:1), після чого перемогли "Янг Бойз" (2:1). У 5 турі донеччани програли ПСВ у матчі-трилері (2:3), після чого не зуміли дати бій "Баварії" (1:5).