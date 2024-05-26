Збірна України на Kings World Cup Піке: розклад, трансляції, результати

Синьо-жовті розпочинають свій шлях на міжнародному турнірі

У неділю, 26 травня, команда UKRAINE STEEL TEAM стартує у медіалізі Kings World Cup. Змагання організовує колишній іспанський футболіст Жерар Піке, який завершив кар’єру ще у 2022 році.

Збірна України починає свій шлях у медіалізі матчем проти бразильців g3xfc. Про це повідомляє "Телеграф".

Розклад, трансляції, результати матчів UA Steel на Kings World Cup (оновлюється)

Неділя, 26 травня

"UA Steel" — "GenerationX" — 23:00

До команди UA Steel увійшли знамениті у минулому футболісти: Андрій П’ятов, Даріо Срна, Дмитро Чигринський, Артем Федецький, Микола Морозюк, Валерій Федорчук, Едмар, Євген Коноплянка, Марлос, Жуніор Мораєс, Андрій Воронін. Капітаном медіазбірної став український блогер Михайло Лебіга. Також участь у проєкті підтвердив президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко.

Турнір Kings World Cup пройде у Мексиці у форматі 7х7. 32 команди будуть поділені на 16 пар, які зіграють у першому турі. Переможці вийдуть у лігу Winners, а ті, що програють, — у сітку Losers. Команди з Winners, які виграють свої матчі у другому турі, потрапляють безпосередньо у плей-оф. Команди із двома поразками вилітають із турніру. Крім того, залишається група Last Chance, куди потраплять команди лише з однією перемогою. Там вони боротимуться між собою ще за кілька путівок у плей-оф. В останньому раунді команди розіграють трофей за стандартною олімпійською системою. Переможець виграє мільйон доларів.

Сітка Kings World Cup

Раніше повідомлялося, що Артем Довбик та Віктор Циганков зробили 7 гольових дій на двох у матчі чемпіонату Іспанії. Українець найближчим часом офіційно стане найкращим бомбардиром Ла Ліги.