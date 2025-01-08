Звезда сборной Украины разозлил россиян и восхитил украинцев

Игрок не променял принципы на деньги

Защитник английского "Борнмута" и сборной Украины Илья Забарный отказался от трансфера в ПСЖ. Дело в том, что в парижском суперклубe выступает российский футболист Матвей Сафонов.

Об этом сообщает psgtalk. По информации Лоика Танзи из L'Équipe, Забарный не хочет переходить в ПСЖ.

Главным препятствием Ильи на пути в Париж является наличие россиянина в составе ПСЖ. Сообщается, что французский клуб ради Забарного может продать Сафонова, однако нежелание Забарного переезжать в столицу Франции осложняет эти планы. Источник отмечает, что главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике является поклонником украинца.

В России набросились на Забарного. Российские пользователи массово оскорбляют украинца, который "приплел политику в спорт".

В украинском сегменте Интернета игрока поддержали.

В сезоне 2024/25 Забарный сыграл 20 полных матчей за "Борнмут" во всех турнирах. Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего игрока в 38 млн евро.

Напомним, Сафонов со скандалом перешел в ПСЖ. Дело в том, что бывшая жена вратаря Анастасия Казачек пытается выбить с кипера выплату алиментов. Из-за этого Матвей даже не приехал в сборную РФ в октябре 2024 года.