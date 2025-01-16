Воротар помер, відбивши пенальті (відео)

Юний голкіпер любив футбол і вболівав за "Греміо"

У Бразилії помер воротар аматорської команди Едсон Лопес. Трагедія сталася у штаті Амазонія.

Про смерть 16-річного футболіста повідомляє The Sun. За інформацією джерела, Едсон грудьми відбив пенальті, після чого знепритомнів. Нещасний випадок потрапив на відео.

Інцидент стався під час тренування, а удар припав у область серця. Через 11 годин Лопеса доставили в лікарню, де він помер, попри зусилля лікарів.

Під час похорону родина Лопеса проводила футболіста у кольорах "Греміо" — його улюбленої команди.

Раніше повідомлялося, що 11 січня, стало відомо про смерть футзалістки збірної України, ексфутболістки "Ворскли" Таїсії Бабенко. За футзальну збірну України Таїсія ставала віцечемпіонкою Європи у 2023 році та бронзовим призером Євро-2022. Титулована спортсменка пішла із життя у віці 31 років. Жінка протягом року боролася із раком.

Нагадаємо, у 2024 році не стало Михайла Фоменка, колишнього футболіста "Динамо" та екстренера збірної України з футболу. У липні 2023 року він повідомляв, що лікується від онкології.